Болгарія відкличе свого посла із Москви

Уряд Болгарії обурився поведінкою російського посла у Софії

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков анонсував відкликання посла з Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Болгарія відкличе свого посла у Москві для консультацій. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кирило Пєтков перед надзвичайним самітом НАТО у Брюсселі, повідомляє болгарське видання Nova у четвер, 24 березня.

Реакція уряду була після того, як посол Росії в Софії – Елеонора Митрофанова, заявила в ефірі телеканалу "Росія 24", що "болгарський народ не підтримує ні риторику, ні дії уряду щодо проведення спецоперації в Україні". Посол згадала, що під час візиту голови Пентагону Ллойда Остіна до Болгарії пройшли "багатолюдні" антинатовські мітинги на підтримку Росії.

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"Я оцінюю реакцію посла Росії в Болгарії Елеонори Митрофанової як недипломатичну, різку та грубу. Ми відкликаємо нашого посла із Росії для консультацій. Усі дипломати знають, що це означає. Росія також має викликати свого посла у нашій країні", – сказав Пєтков.

Прем'єр-міністр наголосив, що Митрофанова образила болгарський уряд.

"Це засуджує весь уряд Така поведінка абсолютно неприйнятна", – додав Пєтков.

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Він також додав, що уряд Болгарії чітко заявив про підтримку України, українського уряду та військових.

"Ми маємо надати їм повну підтримку. Гуманітарна допомога вже направлена", – сказав він, зазначивши, що такі заходи, як економічні санкції і, зокрема, заморозка Центрального банку РФ, завдають значної шкоди Росії.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 18 березня Болгарія оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Також ми інформували, що Болгарія закрила повітряний простір для російських літаків