Болгария отзовет своего посла из Москвы

Правительство Болгарии возмутилось поведением российского посла в Софии

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков анонсировал отзыв посла из России. Фото: коллаж "Сегодня"

Болгария отзовет своего посла в Москве для консультаций. Об этом заявил премьер-министр страны Кирил Петков перед чрезвычайным саммитом НАТО в Брюсселе, сообщает болгарское издание Nova в четверг, 24 марта.

Реакция правительства последовала после того, как посол России в Софии – Элеонора Митрофанова, заявила в эфире телеканала "Россия 24", что "болгарский народ не поддерживает ни риторику, ни действия правительства относительно проведения спецоперации в Украине". Посол упомянула, что во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Болгарию, прошли "многолюдные" антинатовские митинги в поддержку России.

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"Я оцениваю реакцию посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой как недипломатичную, резкую и грубую. Мы отзовем нашего посла из России для консультаций. Все дипломаты знают, что это значит. Россия также должна вызвать своего посла в нашей стране", – сказал Петков.

Премьер-министр подчеркнул, что Митрофанова оскорбила болгарское правительство.

"Это осуждает все правительство Такое поведение абсолютно неприемлемо", – добавил Петков.

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Он также добавил, что правительство Болгарии четко заявило о поддержке Украины, украинского правительства и военных.

"Мы должны оказать им полную поддержку. Гуманитарная помощь уже направлена", – сказал он, отметив, что такие меры, как экономические санкции и, в том числе, заморозка Центрального банка РФ, наносят значительный ущерб России.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 18 марта Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов.

Также мы информировали, что Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов.