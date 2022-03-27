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Блогер-окупант поскаржився, що їх вбивають в Україні (відео)

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27 березня, 23:04
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Анатолій Дрьомов раніше публікував у мережі, що їде до Києва, щоб убивати українців
Російський окупант поскаржився, що їхні військові гинуть в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський окупант поскаржився, що їхні військові гинуть в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант Анатолій Дрьомов, який раніше заявляв, що їде до Києва вбивати українців, опублікував нове відео, на якому розповів про те, що відбувається в Україні. По його словам, серед росіян багато поранених і загиблих, а йому "дивом вдалося вижити".

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

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"Восьму годину йде бій, дуже багато двохсотих і трисотихих. Мені просто дивом удалося вижити. Це пи**ець на**й. Від калаша залишилася одна назва. Мої руки у бруді. Зараз витягуємо наших та веземо їх, сподіваюся це не останнє відео", – сказав Дрьомов.

До цього він виклав у свій Instagram відео, як із побратимами їде колоною російської техніки до Києва. Дрьомов хвалився, що окупанти "взяли" багато міст, вбивають українців, не беруть полонених та планують захопити Київ.

Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Протягом доби Збройні Сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків. Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.

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Протягом попередньої доби українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

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  • На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.
  • На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку Києва.
  • Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбивати наступ противника, наносить йому вогневого ураження та стійко утримує всі визначені рубежі оборони.
  • На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

"Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни", – додали у повідомленні.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 становлять приблизно:

  • особового складу близько 15800 осіб;
  • танків – 530 од.;
  • бойових броньованих машин – 1597 од.;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
  • засоби ППО – 47 од.;
  • літаків – 108 од.;
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблі/катери – 4 од.;
  • цистерн із ПММ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальна техніка – 16;
  • Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
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