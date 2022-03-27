Блогер-окупант поскаржився, що їх вбивають в Україні (відео)

Анатолій Дрьомов раніше публікував у мережі, що їде до Києва, щоб убивати українців

Російський окупант поскаржився, що їхні військові гинуть в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант Анатолій Дрьомов, який раніше заявляв, що їде до Києва вбивати українців, опублікував нове відео, на якому розповів про те, що відбувається в Україні. По його словам, серед росіян багато поранених і загиблих, а йому "дивом вдалося вижити".

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

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"Восьму годину йде бій, дуже багато двохсотих і трисотихих. Мені просто дивом удалося вижити. Це пи**ець на**й. Від калаша залишилася одна назва. Мої руки у бруді. Зараз витягуємо наших та веземо їх, сподіваюся це не останнє відео", – сказав Дрьомов.

До цього він виклав у свій Instagram відео, як із побратимами їде колоною російської техніки до Києва. Дрьомов хвалився, що окупанти "взяли" багато міст, вбивають українців, не беруть полонених та планують захопити Київ.

Окупанти втратили понад 200 військових за добу та багато техніки – Генштаб

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Протягом доби Збройні Сили України відбили 9 ворожих атак та знищили 12 танків. Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника", – йдеться у повідомленні.

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