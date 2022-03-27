Блогер-оккупант пожаловался, что их убивают в Украине (видео)

Анатолий Дремов ранее публиковал в сети, что едет в Киев, чтобы убивать украинцев

Российский оккупант пожаловался на то, что их военные гибнут в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант Анатолий Дремов, который ранее заявлял, что едет в Киев убивать украинцев, опубликовал новое видео, на котором рассказал о происходящем в Украине. По его словам, среди русских много раненых и погибших, а ему "чудом удалось выжить".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

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"Восьмой час идет бой, очень много двухсотых и трехсотых. Мне просто чудом удалось выжить. Это пи**ец на**й. От калаша осталось одно название. Мои руки в грязи. Сейчас вытаскиваем наших и везем их, надеюсь это не последнее видео", – сказал Дремов.

Стоит напомнить, что до этого он выложил в свой Instagram видео, как с собратьями едет колонной российской техники в Киев. Дремов хвалился, что оккупанты "взяли" многие города, убивают украинцев, не берут пленных и планируют захватить Киев.

Оккупанты потеряли более 200 военных за сутки и много техники – Генштаб

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия. Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 9 вражеских атак и уничтожили 12 танков. Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника" , – говорится в сообщении.

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