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Блогер-оккупант пожаловался, что их убивают в Украине (видео)

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27 марта, 23:04
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Анатолий Дремов ранее публиковал в сети, что едет в Киев, чтобы убивать украинцев
Российский оккупант пожаловался на то, что их военные гибнут в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Российский оккупант пожаловался на то, что их военные гибнут в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант Анатолий Дремов, который ранее заявлял, что едет в Киев убивать украинцев, опубликовал новое видео, на котором рассказал о происходящем в Украине. По его словам, среди русских много раненых и погибших, а ему "чудом удалось выжить".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

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"Восьмой час идет бой, очень много двухсотых и трехсотых. Мне просто чудом удалось выжить. Это пи**ец на**й. От калаша осталось одно название. Мои руки в грязи. Сейчас вытаскиваем наших и везем их, надеюсь это не последнее видео", – сказал Дремов.

Стоит напомнить, что до этого он выложил в свой Instagram видео, как с собратьями едет колонной российской техники в Киев. Дремов хвалился, что оккупанты "взяли" многие города, убивают украинцев, не берут пленных и планируют захватить Киев.

Оккупанты потеряли более 200 военных за сутки и много техники – Генштаб

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия. Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 9 вражеских атак и уничтожили 12 танков. Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника" , – говорится в сообщении.

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В течение предыдущих суток украинские защитники отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

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  • На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.
  • На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.
  • Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.
  • На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

"Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны" , – добавили в сообщении.

За месяц войны армия РФ понесла огромные потери

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – ​​16;
  • Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Вертолеты Вертолеты
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Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
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БПЛА БПЛА
56
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Катера Катера
7
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