Блогер-оккупант пожаловался, что их убивают в Украине (видео)

Российский оккупант Анатолий Дремов, который ранее заявлял, что едет в Киев убивать украинцев, опубликовал новое видео, на котором рассказал о происходящем в Украине. По его словам, среди русских много раненых и погибших, а ему "чудом удалось выжить".
Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".
"Восьмой час идет бой, очень много двухсотых и трехсотых. Мне просто чудом удалось выжить. Это пи**ец на**й. От калаша осталось одно название. Мои руки в грязи. Сейчас вытаскиваем наших и везем их, надеюсь это не последнее видео", – сказал Дремов.
Стоит напомнить, что до этого он выложил в свой Instagram видео, как с собратьями едет колонной российской техники в Киев. Дремов хвалился, что оккупанты "взяли" многие города, убивают украинцев, не берут пленных и планируют захватить Киев.
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Оккупанты потеряли более 200 военных за сутки и много техники – Генштаб
Российские террористические войска продолжают вести боевые действия. Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В течение суток Вооруженные Силы Украины отразили 9 вражеских атак и уничтожили 12 танков. Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника" , – говорится в сообщении.
В течение предыдущих суток украинские защитники отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.
Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.
- На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.
- На Сиверщине продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.
- Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.
- На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.
"Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны" , – добавили в сообщении.
За месяц войны армия РФ понесла огромные потери
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:
- личного состава около 15 800 человек;
- танков ‒ 530 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
- артиллерийских систем– 280 ед.;
- РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолетов – 108 ед.;
- вертолетов – 124 ед.;
- автомобильной техники – 1033 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерн с ГСМ – 72.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
- специальная техника – 16;
- Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.