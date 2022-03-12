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Беруть усіх. ПВК Вагнера вербує "будь-який зброд" для війни проти України

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 березня, 02:36
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Один із найманців, який ще недавно знаходився поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому
Вербування розпочалося ще 28 лютого. Колаж "Сьогодні"
Вербування розпочалося ще 28 лютого. Колаж "Сьогодні"

Приватна військова компанія (ЧВК) Вагнера розпочала невиборчий набір найманців, які готові вирушити воювати в Україні у складі окупаційних військ.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на співрозмовників серед найманців та оголошення в пабликах, де й раніше вербували бійців.

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Деталі

Один із найманців, який ще недавно знаходився поблизу кордону Росії та України, а зараз повернувся додому, розповів журналістам, що у пункті вербування в Молькіно під Краснодаром "набирають усіх підряд".

"Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків", – сказав найманець. За його словами, формально це не "Вагнер", а "зібрані загони з різними іншими назвами", "будь-який зброд". "Ми їх між собою штрафбатами називаємо з пацанами", – додав він.

Видання з'ясувало, що вербування почалося ще 28 лютого, а для "здобувачів" зняли майже всі обмеження, що існували раніше: якщо ще кілька місяців тому в ПВК не брали нікого, крім росіян, які народилися в межах країни до 2014 року, то тепер на пункт вербування у Молькіне під Краснодаром запрошують і мешканців недореспублік з ОРДЛО, жителів окупованого Криму та навіть іноземців. Збереглася лише заборона на наймання громадян Грузії.

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Наявність непогашених боргів, відсутність довідки про несудимість чи закордонний паспорт також перестали бути перешкодою.

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до мешканців ОРДЛО

Окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію , свідомо вводячи в оману мешканців тимчасово окупованих територій Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. ефірі Україна 24.

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