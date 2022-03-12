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Берут всех. ЧВК Вагнера вербует "всякий сброд" для войны против Украины

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 марта, 02:36
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Один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой
Вербовка началась еще 28 февраля. Коллаж " Сегодня"
Вербовка началась еще 28 февраля. Коллаж " Сегодня"

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала неизбирательный набор наемников, готовых отправиться воевать в Украине в составе оккупационных войск.

Об єтом сообщает российская служба BBC со ссылкой на собеседников среди наемников и на объявления в пабликах, где и раньше вербовали бойцов.

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Один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой, рассказал журналистам, что в пункте вербовки в Молькино под Краснодаром "набирают всех подряд".

"Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", — сказал наемник. По его словам, формально это не "Вагнер", а "собранные отряды с разными другими названиями", "всякий сброд". "Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", — добавил он.

Издание выяснило, что вербовка началась еще 28 февраля, а для "соискателей" сняли почти все ограничения, существовавшие ранее: если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей недореспублик из ОРДЛО, жителей оккупированного Крыма и даже иностранцев. Сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии.

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Наличие непогашенных долгов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть препятствием.

Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

Оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире Украина 24.

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