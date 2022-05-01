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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Аваков розкрив, що Україна отримає від США за ленд-лізом

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 травня, 16:17
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Арсен Аваков повідомив, що передбачає ленд-ліз для України.
Арсен Аваков повідомив, що передбачає ленд-ліз для України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-голова МВС України Арсен Аваков розповів, що ключова увага в ленд-лізі буде направлена на "снаряди, боєкомплекти та складні системи". Очікуються й сучасні літаки.

Про це він сказав телеведучій Людмилі Добровольській в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна24".

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Арсен Аваков наголосив, що ключова увага буде направлена на снаряди, боєкомплекти та складні системи. Та це не відміняє поставок нам джипів часів Другої світової, касок та бронежилетів.

"Ключовими параметрами ленд-лізу будуть системи Patriot, артилерія, танки і, сподіваюсь, сучасні літаки. Це буде перелом, він вже почався, але результати ми побачимо трошки пізніше. Війна – це інерційний процес, а не комп’ютерна гра. Надія на наших військових, вигравати будуть вони".

Також екс-голова МВС України додав, що не вірить в те, що Росія може спровокувати голод в Україні.

"Україна завжди забезпечить себе продовольством, а Росія може провокувати голодомор в Африці".

Ленд-ліз для України

Верхня палата Конгресу (Сенат США – Ред.) ще 6 квітня затвердила проєкт закону про ленд-ліз. Причому це сталося одноголосно. "За" проголосували усі 100 сенаторів. 48 демократів, 50 республіканців та 2 незалежні сенатори. Це безпрецедентний випадок.

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Документ суттєво розширює повноваження президента Джо Байдена та можливості Вашингтона щодо надання військової допомоги Україні.

Після Сенату документ мали затвердити у Палаті представників, що й сталося, як повідомляє пресслужба Капітолію. "За" – 417 голосів, проти нікчемного десятка проти… Причому проти голосували лише члени Республіканської партії, ще три конгресмени утрималися.

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