Аваков раскрыл, что Украина получит от США по ленд-лизу

Результаты увидим чуть позже

Арсен Аваков сообщил, что предусматривает ленд-лиз Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что ключевое внимание в ленд-лизе будет направлено на "снаряды, боекомплекты и сложные системы". Ожидаются и современные самолеты.

Об этом он сказал телеведущей Людмиле Добровольской в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина24".

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Арсен Аваков подчеркнул, что ключевое внимание будет направлено на снаряды, боекомплекты и сложные системы. Но это не отменяет поставок джипов времен Второй мировой, касок и бронежилетов.

"Ключевыми параметрами ленд-лиза будут системы Patriot, артиллерия, танки и, надеюсь, современные самолеты. Это будет перелом, он уже начался, но результаты мы увидим немного позже. Война – это инерционный процесс, а не компьютерная игра. Надежда на наших военных, выигрывать будут они".

Также экс-глава МВД Украины добавил, что не верит, что Россия может спровоцировать голод в Украине.

"Украина всегда обеспечит себя продовольствием, а Россия может провоцировать голодомор в Африке".

Ленд-лиз для Украины

Верхняя палата Конгресса (Сенат США – Ред.) еще 6 апреля утвердила проект закона о ленд-лизе. Причем это произошло единогласно. "За" проголосовали все 100 сенаторов. 48 демократов, 50 республиканцев и 2 независимых сенатора. Это беспрецедентный случай.

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Документ существенно расширяет полномочия президента Джо Байдена и возможности Вашингтона по оказанию военной помощи Украине.

После Сената документ должны были утвердить в Палате представителей, что и произошло, как сообщает пресс-служба Капитолия. "За" – 417 голосов, против никчемного десятка против… Причем против голосовали только члены Республиканской партии, еще три конгрессмена воздержались.

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