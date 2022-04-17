Арестович пояснив, чому Росія все ще не розпочала новий наступ

У російських військових не збігаються думки, вважає радник глави ОПУ

Олексій Арестович (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович поділився своїми думками щодо нового наступу військ РФ. Він вважає, що в російських штабах назріла дискусія з цього приводу.

Про це Арестович розповів в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

Реклама

"Чому не починається операція? Тому що я фізично відчуваю дискусію в російських штабах, де розумні люди, які там, безумовно, є, кажуть: "Хлопці, перехрестіться, це останнє, що в нас загалом є. Хочете це витратити на марний наступ? А потім що? А якщо знадобиться там утримувати захоплені території або там "ХерНР" – обіцяють зараз теж "Херсонську народну республіку". Або там, не дай Боже, протистояти страшним талібам у Центральній Азії, які почали захоплювати, на Курилах випадки. Їм ніким же воювати, вся армія тут, частина в землі, частина в згорілих машинах, частина тріпаються десь на окремих ділянках. Тому я не знаю, чи будуть вони взагалі наступати. Упевнений, що дурість переможе і будуть, але те, що вони завдання собі скорочують, від початкового розмаху залишилося п'ять", – сказав він.

Читайте інші новини "Сьогодні":