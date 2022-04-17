Арестович пояснил, почему Россия все еще не начала новое наступление

У российских военных расходятся мнения, считает советник главы ОПУ

Алексей Арестович (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет нового наступления войск РФ. По его мнению, в российских штабах назрела дискуссия по этому поводу.

Об этом Арестович рассказал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"Почему не начинается операция? Потому что я физически ощущаю дискуссию в российских штабах, где умные люди, которые там, безусловно, есть, говорят: "Ребята, окститесь, это последнее, что у нас, в принципе, есть. Хотите это потратить бесполезным наступлением? А потом что? В оборону становиться и выгребать от хохлов, которые будут наступать?" А если понадобится там удерживать захваченные территории или там "ХерНР" – обещают сейчас тоже "Херсонскую народную республику". Или там, не дай бог, противостоять страшным талибам в Центральной Азии, которые начали захватывать, на Курилах случаи. Им некем же воевать, вся армия здесь, часть в земле, часть в сгоревших машинах, часть трепыхается где-то на отдельных участках. Поэтому я не знаю, будут ли они, в принципе, наступать. Уверен, что глупость победит и будут, но то, что они задачки себе сокращают, от первоначального размаха осталось пять", – сказал он.

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