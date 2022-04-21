Арестович до російських солдат: оцініть перспективку

Перші спроби прориву росіян у другій наступальній хвилі поки що безуспішні

Арестович звернувся до армії РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

РФ вже почала наступ на Донбасі, але окупанти не просунулися за напрямками. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся до російських військових та попросив їх подумати про можливі перспективи.

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

Реклама

"Хлопці, пожалійте нас. Ви так наступаєте, що ми з Марком змушені вичавлювати хоч якусь інформацію, хоч якусь аналітику з вашого "героїчного" наступу. Зробіть хоч щось, що можна було б обговорити. Чому ось так ось незграбно... Ну чи наших пустіть, щоб вони вам навішали і теж було що обговорювати. Ви ж ні собі ні людям якось. Ми сподіваємося що-небудь станеться. А ви оцініть перспективку, хлопці, навіть якщо ви "героїчно" когось переможете в зоні ООС, що дуже сумнівно, вас поставлять в оборону вздовж Дніпра, розтягнуть так радісно і скажуть: "прикривайте". Із щільністю 50 людей на кілометр фронту. А в перспективі наближення кількох українських бригад, які приїдуть і скажуть: "Здрастуйте, російський солдат", – сказав Арестович.

РФ провалила перші спроби прориву

ВСУ скоро завершать "війну на виснаження", – про це заявив журналіст Олексій Бурлаков в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Він зазначив, що західні реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

Реклама

За словами Бурлакова, ситуація на Донбасі тяжка, втім, не без позитивних моментів. Вони в тому, що перші спроби прориву росіян у другій наступальній хвилі виявилися невдалими.

Читайте також: