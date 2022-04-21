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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Арестович к российским солдатам: оцените перспективку

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 02:57
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Первые попытки прорыва россиян во второй наступательной волне пока еще безуспешны
Арестович обратился к армии РФ
Арестович обратился к армии РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ уже начала наступление на Донбассе, но оккупанты не продвинулись по направлениям. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к российским военным и попросил их подумать о возможных перспективах.

Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Пацаны, пожалейте нас. Вы так наступаете, что мы с Марком вынуждены выдавливать хоть какую-то информацию, хоть какую-то аналитику из вашего "героического" наступления. Сделайте хоть что-нибудь, что можно было бы обсудить. Почему вот так вот неуклюже… Ну или наших пустите, чтобы они вам навешали и тоже было что обсуждать. Вы же ни себе ни людям как-то. Мы надеемся что-нибудь произойдет. А вы оцените перспективку, парни, даже если вы "героически" кого-то победите в зоне ООС, что очень сомнительно, вас поставят в оборону вдоль Днепра, растянут так радостно и скажут: "прикрывайте". С плотностью 50 человек на километр фронта. А в перспективе приближение нескольких украинских бригад, которые приедут и скажут: "Здравствуй, русский солдат", – сказал Арестович.

РФ провалила первые попытки прорыва

ВСУ скоро завершат "войну на истощение", – об этом заявил журналист Алексей Бурлаков в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

Он отметил, что западные реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.

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По словам Бурлакова, ситуация на Донбассе тяжелая, впрочем, не без положительных моментов. Они заключаются в том, что первые попытки прорыва россиян во второй наступательной волне оказались неудачными.

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