Арестович: Армія Росії не просувається в Україну вже 4 дні

Радник голови ВП розповів про великі проблеми російських військових в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вже тривалий час не отримують підкріплення та зазнають великих втрат на Ізюмському напрямку. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу. ФЕЙГІН LIVE.

"Близько чотирьох діб не видно руху російських військ з території Росії на територію України. Особливо на напрямі головного удару – на Ізюм. Не перекидаються війська взагалі. Назад валить велика кількість побитої техніки, поранені та вбиті. Убитих дуже багато, бо лише за три останні доби, зараз вже є підтверджені результати ударів, навіть по нижньому кордону рахуємо – сто трупів в одному місці, двісті в іншому і не менше ста в третьому. Верхній кордон — по 200-300", — заявив він.

Арестович зазначив, що дії ворога у цьому напрямі сильно сповільнилися. Також він розповів про низьку якість поповнення особового складу військових РФ.

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"Там настає природний перелом, вони сповільнюються, бо знищення штабів завжди загальмовує темпи. Відсутність поповнення. І вся ця історія дуже почала загальмовуватись. І в принципі дуже добре видно, що вони почали втрачати боєздатність. У тому числі якість поповнення мене веселить, бо з російської території зайшло за два-три тижні кілька тисяч людей. І це публіка, скажімо так, із низькою соціальною відповідальністю. Це не танкісти, не оператори БМП чи складніші спеціальності. Це молодше поповнення піхоти. З них десь за тиждень залишається близько 30%. Частина втікає, частина знищується. Кількість відмовників дуже велика у російських військах", — сказав Арестович.

Ситуація в Україні 30 квітня