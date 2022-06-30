Американські аналітики розповіли, які території все ще має намір захопити РФ

Росіяни продовжують наступальні дії

Ворог продовжує обстрілювати Україну. Фото: колаж: "Сьогодні"

Армія РФ продовжує наступальні операції у спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова. Це свідчить, що Москва все ще має серйозні територіальні амбіції за межами Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє ISW.

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Аналітики підкреслюють, що перенаправлення російських підрозділів на другорядні театри бойових дій може прискорити завершення російського наступу на Донбасі.

В ISW також зазначають, що війська РФ 29 червня провели штурм Дементіївки, приблизно за 15 км на північ від Харкова. Окупанти заявили, що наступ був успішним, але голова Харківської ОВЦА Олег Синєгубов повідомив, що українські війська відбили напад. На думку аналітиків, контроль над окремими населеними пунктами на північ від Харкова вздовж лінії фронту, ймовірно, дуже спірний.

Крім того, російські війська вели бої за контроль над великими Проходами, Цупівкою, Питомником і Руською Лозовою, а також обстрілювали Харків і прилеглі населені пункти.

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"Постійні бої за контроль над такими населеними пунктами на північ від Харкова наводять на думку, що, хоча Кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне встановити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей", – відзначають експерти ISW.

Раніше ми повідомляли, що в ISW прорахували, яким буде подальший наступ РФ у Сєвєродонецьку.

Також нагадаємо, Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня".