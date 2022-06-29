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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

В ISW прорахували, яким буде подальший наступ РФ у Сєвєродонецьку

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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29 червня, 06:48
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Найближчими днями очікується складна ситуація навколо Сєвєродонецька
Окупантам знадобляться сили перед штурмом Лисичанська. Колаж "Сьогодні"
Окупантам знадобляться сили перед штурмом Лисичанська. Колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку українські сили, ймовірно, відходять, що може включати відхід із Лисичанська та Луганщини у найближчому майбутньому і який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення наступу РФ.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Що буде далі?

За інформацією американських аналітиків, швидше за все, Київ може продовжувати цей підхід, допоки атака окупантів не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції.

За інформацією експертів, російським військам, що залишилися у Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ із Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі у російському наступі. Цей рух може вимагати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

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Також окупантам, які ведуть безперервні наступальні операції у Сєвєродонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.

Уточнюється, що місцезнаходження та чисельність російських військ, які захопили Сєвєродонецьк, залишаються неясними.

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Відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська почали залишати повністю зруйноване окупантами місто.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що захисники Сєвєродонецька відходять із міста на нові, більш укріплені позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Наступним рубежем оборони ЗСУ на Луганщині є Лисичанськ. У Міноборони України зазначають, що оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів.

Раніше в Мережі з'явилося відео останніх боїв у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, відхід українських військ із Сєвєродонецька став успіхом для армії РФ, проте для контролю над Донбасом окупантам необхідно захопити Краматорськ та гарантувати безпечні шляхи постачання Донецька.

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