РФ почала вигадувати для контрактників казки, щоб заманити їх в Україну – розвідка

Для відновлення боєздатності військових частин Росія пішла на хитрість

РФ шукає способи поповнити особовий склад військових, які воюють в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам надхмарні зарплати та можливість мародерства. Про це повідомляє ГУР Міноборони у Telegram - канал.

У розвідці зазначили, що після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.

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"Якщо у тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків та відправлення їх на неминучу смерть, то у центральних регіонах країни-окупанта у службу за контрактом запрошують обіцянки високої зарплати, соціальних пільг та можливості безкарного пограбування та мародерства", – йдеться у повідомленні ГУР.

За даними військової розвідки України, лише у Центральному військовому окрузі Росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби.

Більшість росіян, незважаючи на величезну ймовірність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… можливість заробити смерті рідних.

Військова розвідка України оприлюднить відомості про військовослужбовців Центрального військового округу Росії, які за січень – квітень 2022 року уклали контракт про військову службу та нагадують, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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Як РФ заманює росіян до армії

У Пермі Російської Федерації набирають контрактників в армію, обіцяючи їм "новий спосіб життя".

"Набридли борги, кредити? Бажаєш змінити спосіб життя? Хочеш, щоб тебе поважали і пишалися? Дзвони!" – йдеться у оголошенні.

Серед іншого обіцяють контракт від 4-х місяців, "зарплату від 220 тисяч", проте не вказують, у якій валюті, зазначаючи, що це є "державна гарантія".

Російські окупанти вербують військових в Узбекистані . За це пропонують дуже високі заробітні плати. Окупанти ходять відкрито військовими підрозділами і вербують. Крім того, закликають і по телевізору нібито "контрактну армію в РФ".

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Кого відправляють воювати

Воювати на Донбас Росія днями відправила 18-20 річних контрактників із Ростова та Валуєк. Деканати Донецьких та Луганських вишів також отримали розпорядження формувати списки студентів, які ще не мобілізовані.