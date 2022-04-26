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СЕГОДНЯ Война Военный трибунал для России

РФ начала придумывать для контрактников сказки, чтобы заманить их в Украину – разведка

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 апреля, 11:36
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Для восстановления боеспособности воинских частей Россия пошла на хитрость
РФ ищет способы пополнить личный состав военных, которые воюют в Украине
РФ ищет способы пополнить личный состав военных, которые воюют в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Об этом сообщает ГУР Минобороны в Telegram – канале.

В разведке отметили, что после катастрофических потерь в Украине, для восстановления боеспособности воинских частей, российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

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"Если во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещания высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства", – говорится в сообщении ГУР.

По данным военной разведки Украины только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы.

Большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных.

Военная разведка Украины обнародует сведения о военнослужащих Центрального военного округа России, которые за январь – апрель 2022 заключили контракт о военной службе и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

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Как РФ заманивает россиян в армию

В Перми Российской Федерации набирают контрактников в армию, обещая им "новый образ жизни".

"Надоели долги, кредиты? Желаешь сменить образ жизни? Хочешь, чтобы тебя уважали и гордились? Звони!" – говорится в объявлении.

Среди прочего обещают контракт от 4-х месяцев, "зарплату от 220 тысяч", однако не указывают, в какой валюте, отмечая, что это "государственная гарантия".

Российские оккупанты вербуют военных в Узбекистане. За это предлагают очень высокие зарплаты. Оккупанты ходят открыто по военным подразделениям и вербуют. Кроме того, призывают и по телевизору якобы в "контрактную армию в РФ".

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Кого отправляют воевать

Воевать на Донбасс Россия на днях отправила 18-20 летних контрактников из Ростова и Валуек. Деканаты Донецких и Луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые ещё не мобилизованы.

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Артиллерия 416
Артиллерия
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Средства ПВО 69
Средства ПВО
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РСЗО 149
РСЗО
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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
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