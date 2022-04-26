РФ начала придумывать для контрактников сказки, чтобы заманить их в Украину – разведка

Для восстановления боеспособности воинских частей Россия пошла на хитрость

РФ ищет способы пополнить личный состав военных, которые воюют в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Об этом сообщает ГУР Минобороны в Telegram – канале.

В разведке отметили, что после катастрофических потерь в Украине, для восстановления боеспособности воинских частей, российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

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"Если во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на неизбежную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту приглашают обещания высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства", – говорится в сообщении ГУР.

По данным военной разведки Украины только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы.

Большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных.

Военная разведка Украины обнародует сведения о военнослужащих Центрального военного округа России, которые за январь – апрель 2022 заключили контракт о военной службе и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

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Как РФ заманивает россиян в армию

В Перми Российской Федерации набирают контрактников в армию, обещая им "новый образ жизни".

"Надоели долги, кредиты? Желаешь сменить образ жизни? Хочешь, чтобы тебя уважали и гордились? Звони!" – говорится в объявлении.

Среди прочего обещают контракт от 4-х месяцев, "зарплату от 220 тысяч", однако не указывают, в какой валюте, отмечая, что это "государственная гарантия".

Российские оккупанты вербуют военных в Узбекистане. За это предлагают очень высокие зарплаты. Оккупанты ходят открыто по военным подразделениям и вербуют. Кроме того, призывают и по телевизору якобы в "контрактную армию в РФ".

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Кого отправляют воевать

Воевать на Донбасс Россия на днях отправила 18-20 летних контрактников из Ростова и Валуек. Деканаты Донецких и Луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые ещё не мобилизованы.