В ООН назвали кількість загиблих мирних українців від початку вторгнення Росії

За добу російські окупанти вбили 32 мирних жителя

ООН назвала скільки українців вбила армія РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни яку влаштувала Росія в Україні, загинули 3573 мирні жителя, ще 3816 отримали поранення. Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

За інформацією ООН, у Донецькій та Луганській областях загинуло 1919 цивільних, з них 1802 – на території, яку контролює уряд України.

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Зазначається, що реальні цифри значно більші, бо отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії.

Точні дані не можна отримати з таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) та Попасна (Луганська область).

Окупанти вбивають українських дітей

Станом на ранок 14 травня від російської агресії в Україні постраждали 647 дітей, 227 дітей загинуло та понад 420 отримали поранення.