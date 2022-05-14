В ООН назвали число погибших мирных украинцев с начала вторжения России

За сутки российские оккупанты убили 32 мирных жителя

ООН назвала сколько украинцев убила армия РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны которую устроила Россия в Украине, погибли 3573 мирных жителя, еще 3816 получили ранения. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации ООН, в Донецкой и Луганской областях погибли 1919 гражданских, из них 1802 – на территории, контролируемой правительством Украины.

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Отмечается, что реальные цифры значительно больше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия.

Точные данные нельзя получить из таких населенных пунктов как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область).

Оккупанты убивают украинских детей

По состоянию на утро 14 мая от российской агрессии в Украине пострадали 647 детей, 227 ребенка погибли и более 420 получили ранения.