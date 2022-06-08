Том Купер розповів, як довго Путін воюватиме в Україні

Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, кількість загиблих російських солдатів його мало цікавить

Експерт вважає, що війна буде довгою / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенту Росії Володимиру Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння. Таку думку у своєму блозі висловив австрійський військовий аналітик Том Купер.

"Звичайно, Путін не може допустити жодної поразки, і йому наплювати на кількість жертв. Єдине, що має для нього значення, – це "перемога" – якою б вона не була. Це означає, що він продовжуватиме наступ доти, доки є війська, техніка і боєприпаси, щоб продовжувати наступ, тому російські військові мобілізують тисячі додаткових резервістів, оновлюють їх підготовку протягом кількох днів, оснащують їх застарілим озброєнням, а потім кидають на передову, ось чому вони продовжують напади — навіть якщо вони стають усі. менше за масштабом та розмахом і мінімальні щодо результатів", – написав він.

Також Купер зазначив, що на даний момент артилерія росіян, як і раніше, перевершує артилерію ЗСУ, а вогнева міць перевершує українську на кілька величин. Ось чому росіяни в Україні все ще можуть підтримувати хоч щось на кшталт "повільного просування".

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"Якщо не рахувати ескалації до ядерного варіанту, найгірше для України в цій війні вже позаду: якщо українські Збройні сили не припустяться серйозної помилки, час наступу Росії закінчився. Якщо тільки "хтось" із Заходу не змусить Зеленського і Ко піти на якісь то поступки, Путін та його поплічники не зможуть досягти в цій авантюрі жодного успіху: вони можуть лише спричинити додаткові смерті та збитки", – резюмував він.

Подальші прогнози після закінчення війни

Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї , розповсюджується на ці території.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде жоден місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.

Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження . До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.