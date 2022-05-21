Ракети Brimstone змінили "динаміку" битви на Донеччині. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових ЗМІ з найбільш актуальних подій у світі

Іноземні ЗМІ розповіли про те, що змінилося за тиждень на війні, яку розв'язала Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

Хід війни за Донбас різко змінився завдяки зброї, яку Україні передали західні партнери, зокрема йдеться про ракети Brimstone. Крім того, заяви РФ про нібито надпотужну лазерну зброю просто сміховинні.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Brimstone змінили хід війни на Донбасі

Щоденна британська газета The Times пише, що вдосконалені ракети Brimstone, доставлені в Україну з Британії, змінили динаміку на полі бою на сході Донбасу. Ракети загрожують "вразливим" російським формуванням, навіть якщо вони знаходяться за милі від лінії фронту.

РФ лякає новою лазерною зброєю

Щотижневий німецький журнал Der Spiegel пише, що заяви Росії про супер-лазерну зброю сміховинні. Росія намагається справити враження під час війни новою лазерною зброєю. Але фахівці порівнюють пристрій із більш якісною мікрохвильовою піччю.

Війна жорстко "вдарила по кишені" агресора

Щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal пише, що ціни на продукти харчування в Росії зростають на тлі зростання інфляції, що вдвічі перевищує темпи заходу. Оскільки невдачі на полі битви наростають, критичні голоси Росії стають голоснішими.

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G7 допоможуть Україні грошима

Інформагентство Bloomberg пише, що G7 пообіцяла виділити Україні майже 20 мільярдів доларів цього року. Європейський Союз заявив, що може продати облігації у липні, щоб допомогти фінансувати пакет допомоги. Президент Зеленський закликав союзників допомогти забезпечити, щоб Росія виплатила репарації. На початок травня Україна оцінила свої прямі військові втрати у 100 мільярдів доларів.

РФ загрожує дефолт

Міжнародне агентство новин Reuters пише , що Росія намагається достроково сплатити борг, щоб уникнути дефолту. Москва 20 травня поспішила виплатити два платежі за своїм міжнародним боргом у своїй останній спробі запобігти дефолту. При цьому термін сплати за цими облігаціями 27 травня. Поспіх Москви пов'язаний із закінченням терміну дії ліцензії США на платежі 25 травня.