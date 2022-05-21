Ракеты Brimstone изменили "динамику" битвы на Донбассе. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

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Иностранные СМИ рассказали о том, что изменилось за неделю на войне, которую развязала Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

Ход войны за Донбасс резко изменился благодаря оружию, которое Украине передали западные партнеры, в частности, речь идет о ракетах Brimstone. Кроме того, заявления РФ о якобы сверхмощном лазерном оружии просто смехотворны.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Brimstone поменяли ход войны на Донбассе

Ежедневная британская газета The Times пишет, что усовершенствованные ракеты Brimstone, доставленные в Украину из Британии, "сменили динамику" на поле боя на востоке Донбасса. Ракеты угрожают "уязвимым" русским формированием, даже если они находятся в милях от линии фронта.

РФ пугает новым лазерным оружием

Еженедельный немецкий журнал Der Spiegel пишет, что заявления России о супер-лазерном оружии смехотворны. Россия пытается произвести впечатление во время войны новым лазерным оружием. Но специалисты сравнивают устройство с более качественной микроволновкой.

Война жестко "ударила по карману" агрессора

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что цены на продукты питания в России растут на фоне роста инфляции, вдвое превышающей темпы мероприятия. Поскольку неудачи на поле битвы нарастают, критические голоса в России становятся громче.

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G7 помогут Украине деньгами

Информагентство Bloomberg пишет, что G7 пообещала выделить Украине почти 20 миллиардов долларов в этом году. Европейский Союз заявил, что может продать облигации в июле, чтобы помочь финансировать пакет помощи. Президент Зеленский призвал союзников помочь обеспечить, чтобы Россия выплатила репарации. На начало мая Украина оценила свои прямые военные потери в 100 миллиардов долларов.

РФ грозит дефолт

Международное агентство новостей Reuters пишет , что Россия пытается досрочно уплатить долг во избежание дефолта. Москва 20 мая поспешила выплатить два платежа по своему международному долгу в своей последней попытке предотвратить дефолт. При этом срок уплаты по этим облигациям 27 мая. Спешка Москвы связана с истечением срока действия лицензии США на платежи 25 мая.