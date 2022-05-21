Ракеты Brimstone изменили "динамику" битвы на Донбассе. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Ход войны за Донбасс резко изменился благодаря оружию, которое Украине передали западные партнеры, в частности, речь идет о ракетах Brimstone. Кроме того, заявления РФ о якобы сверхмощном лазерном оружии просто смехотворны.
Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.
Brimstone поменяли ход войны на Донбассе
Ежедневная британская газета The Times пишет, что усовершенствованные ракеты Brimstone, доставленные в Украину из Британии, "сменили динамику" на поле боя на востоке Донбасса. Ракеты угрожают "уязвимым" русским формированием, даже если они находятся в милях от линии фронта.
РФ пугает новым лазерным оружием
Еженедельный немецкий журнал Der Spiegel пишет, что заявления России о супер-лазерном оружии смехотворны. Россия пытается произвести впечатление во время войны новым лазерным оружием. Но специалисты сравнивают устройство с более качественной микроволновкой.
Война жестко "ударила по карману" агрессора
Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что цены на продукты питания в России растут на фоне роста инфляции, вдвое превышающей темпы мероприятия. Поскольку неудачи на поле битвы нарастают, критические голоса в России становятся громче.
G7 помогут Украине деньгами
Информагентство Bloomberg пишет, что G7 пообещала выделить Украине почти 20 миллиардов долларов в этом году. Европейский Союз заявил, что может продать облигации в июле, чтобы помочь финансировать пакет помощи. Президент Зеленский призвал союзников помочь обеспечить, чтобы Россия выплатила репарации. На начало мая Украина оценила свои прямые военные потери в 100 миллиардов долларов.
РФ грозит дефолт
Международное агентство новостей Reuters пишет , что Россия пытается досрочно уплатить долг во избежание дефолта. Москва 20 мая поспешила выплатить два платежа по своему международному долгу в своей последней попытке предотвратить дефолт. При этом срок уплаты по этим облигациям 27 мая. Спешка Москвы связана с истечением срока действия лицензии США на платежи 25 мая.