Заклик закрити небо над Україною прийняв парламент вже третьої країни

Вже три члени НАТО підтримали прохання України

Латвия поддержала закрытие неба над Украиной от российского агрессора / Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент Латвійської Республіки прийняв рішення із закликом про закриття неба над Україною. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Таким чином Латвія увійшла до трійки перших країн, які прийняли такі заклики, повідомив він.

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"Цією заявою парламентарії Латвії висловлюють свою підтримку Україні, її Захисникам і Народу України у боротьбі проти росії. Як безмежне небо, така ж моя і безмежна вдячність голові Сейму Латвії Інарі Мурнієцета усім депутатам. Нехай такою ж безмежною буде рішучість парламентів інших країн. Закрийте небо над Україною!" — написав Стефанчук.

Хто ще закликав закрити небо

Нагадаємо, першим серед країн – членів НАТО заклик закрити небо над Україною прийняв парламент Естонії.

Наступною такий заклик ухвалила Литва.

Закрите небо – це система протиповітряної оборони НАТО. Саме НАТО термін "закрите небо" не використовує. У ППО НАТО взагалі немає єдиної назви. ППО НАТО – це одразу кілька різних систем захисту від літаків та ракет противника, пов'язаних між собою.

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НАТО боїться, що застосування системи ППО для захисту України призведе до прямого воєнного конфлікту з Росією.

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