Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Жизнь в военное время

Заработают на полную! Как будут восстанавливать разрушенные войной украинские предприятия

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гендиректор Метинвест заявил, что компания сделает все возможное, чтобы восстановить разрушенные во время войны предприятия
Все разрушенные предприятия в будущем полностью отстроят
Все разрушенные предприятия в будущем полностью отстроят / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Метинвест сделает все возможное, чтобы восстановить предприятия в изуродованных войной городах и снова заработать в полную силу под украинским флагом.

Об этом заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков во время визита в предприятия Запорожья.

Реклама

Мотивация Украины и украинцев в этой страшной войне четкая и крепкая: мы защищаем свою землю, дома, родных и близких, свое право на жизнь в мире на своей земле. Мы не забираем, не разрушаем чужое – мы отстаиваем свое, родное. И это придает силы и светлую веру в победу Украины в эти темные дни, — сказал он.

И каждый в команде Метинвест – в карьере, возле доменной печи, прокатного состояния, в гуманитарном хабе – делает свой неоценимый вклад в приближающийся день победы Украины. Это единство и есть наше непобедимое оружие, – добавил Рыженков.

Посетил Рыженков и недавно созданный Центр реабилитации и реинтеграции переселенцев, где вынужденным переселенцам оказывается консультативная, психологическая и медицинская помощь, и комбинат Запорожсталь, начавший выплавку чугуна после вынужденной остановки и консервации.

По его словам, последний — это одно из ключевых предприятий, которое вносит весомый вклад в экономику Украины.

В военное время, когда война заставила замолчать огромные и важнейшие для национальной экономики предприятия по всей Украине, любое работающее производство – это особенно важное предприятие для страны. Мы делаем все возможное для того, чтобы сегодня заложить фундамент надежного будущего: работаем над новой логистикой и освоением новых продуктов, обеспечиваем занятость эвакуированных специалистов Метинвеста, чтобы сохранить команду, – заявил гендиректор компании Метинвест.

Промышленность становится на военные рельсы

Крупные промышленные предприятия Украины частично возобновляют работу. Особенно это заметно в Запорожье, где в работе уже часть мощностей "Запорожстали", "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса".

Реклама

"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Компании перевозят на запад страны и запускают альтернативные мощности. На днях заработали новые производства машиностроительной компании Corum Group в Хмельницкой и Волынской областях. По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

Ранее мы рассказывали, что криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.

Также мы писали, как помогают мариупольцам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять