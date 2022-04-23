Заработают на полную! Как будут восстанавливать разрушенные войной украинские предприятия

Гендиректор Метинвест заявил, что компания сделает все возможное, чтобы восстановить разрушенные во время войны предприятия

Все разрушенные предприятия в будущем полностью отстроят / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Метинвест сделает все возможное, чтобы восстановить предприятия в изуродованных войной городах и снова заработать в полную силу под украинским флагом.

Об этом заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков во время визита в предприятия Запорожья.

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Мотивация Украины и украинцев в этой страшной войне четкая и крепкая: мы защищаем свою землю, дома, родных и близких, свое право на жизнь в мире на своей земле. Мы не забираем, не разрушаем чужое – мы отстаиваем свое, родное. И это придает силы и светлую веру в победу Украины в эти темные дни, — сказал он.

И каждый в команде Метинвест – в карьере, возле доменной печи, прокатного состояния, в гуманитарном хабе – делает свой неоценимый вклад в приближающийся день победы Украины. Это единство и есть наше непобедимое оружие, – добавил Рыженков.

Посетил Рыженков и недавно созданный Центр реабилитации и реинтеграции переселенцев, где вынужденным переселенцам оказывается консультативная, психологическая и медицинская помощь, и комбинат Запорожсталь, начавший выплавку чугуна после вынужденной остановки и консервации.

По его словам, последний — это одно из ключевых предприятий, которое вносит весомый вклад в экономику Украины.

В военное время, когда война заставила замолчать огромные и важнейшие для национальной экономики предприятия по всей Украине, любое работающее производство – это особенно важное предприятие для страны. Мы делаем все возможное для того, чтобы сегодня заложить фундамент надежного будущего: работаем над новой логистикой и освоением новых продуктов, обеспечиваем занятость эвакуированных специалистов Метинвеста, чтобы сохранить команду, – заявил гендиректор компании Метинвест.

Промышленность становится на военные рельсы

Крупные промышленные предприятия Украины частично возобновляют работу. Особенно это заметно в Запорожье, где в работе уже часть мощностей "Запорожстали", "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса".

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"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Компании перевозят на запад страны и запускают альтернативные мощности. На днях заработали новые производства машиностроительной компании Corum Group в Хмельницкой и Волынской областях. По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

Ранее мы рассказывали, что криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.

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