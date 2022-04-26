В Украине сделали барбекю из хвостовика российской ракеты (фото)

Фото поделилось посольство США в Киеве

На фото видно, как сделали барбекю из части ракеты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве опубликовало фото, где видно, как в Украине сделали барбекю из хвостовика ракеты Российской Федерации.

Фото посольство опубликовало на своей странице в Twitter.

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"Где мы заказываем наши?" – написало посольство.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2022

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев заявил, что украинский народ стоит крепко на защите своего государства. Соединенные Штаты вместе с партнерами делают все для поддержки украинцев.

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