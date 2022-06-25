В Херсоне оккупанты жестоко избили 70-летнюю журналистку из-за паспорта Украины

Женщине сломали позвоночник

После избиения россиянами херсончанка оказалась в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожилую журналистку и волонтера из Херсона жестоко избили оккупанты, потому что не хотела отдавать украинский паспорт на блокпосту. Женщину пришлось госпитализировать, у нее обнаружили перелом позвоночника. Об этом сообщает "Перше медичне об'єднання Львова" в Facebook.

70-летняя Татьяна Антонюк до мая категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Уехать согласилась только после уговоров мужа, который воюет в ВСУ и очень переживал за ее безопасность.

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Автомобиль, которым женщина выезжала с соседями, остановили на вражеском блокпосту. Рашисты отняли у них все ценные вещи. Когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт, так как это была ее принципиальная позиция, — начали избивать. Женщине чудом удалось забраться в машину и сбежать от оккупантов.

Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она добралась до Львова, где была госпитализирована в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи. Чтобы Татьяна могла ходить, нейрохирургам пришлось сделать сложную вертебропластику, то есть ввести в сломанный участок специальный костный цемент. Операция прошла успешно.

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Татьяна уже поднимается с кровати и настроена решительно. Говорит, что лечиться долго не будет, ведь отлеживаться нет времени – нужно продолжать волонтерскую деятельность.



Что творят оккупанты

В Херсонской области оккупанты расселяются в квартиры и дома украинцев. В первые недели оккупации высший командирский состав захватнической армии жил на территории Крыма. Впоследствии генералы стали чаще оставаться непосредственно на Херсонщине. Однако преимущественно на территории, где размещались их штабы. Кроме того, фиксировались факты "отжима" жилья украинцев и заселение в квартиры и дома, но они были единичными. В основном "национализацией" заброшенного жилья занимались местные коллаборанты.

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Издевательства над украинцами продолжаются в оккупированном Мариуполе. За бутылку воды в городе приходится отдавать по 100 грн. У жителей города нет никакой возможности зарабатывать. Так, без доходов, они вынуждены еще и терпеть резкий рост цен на товары и услуги.

"В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривень, килограмма свинины – 600 гривень", – сообщили в ГУР МО.