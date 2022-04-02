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Провоцирует и разжигает конфликты: Папа Римский в своей речи вспомнил Путина

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2 апреля, 20:49
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Ранее Франциска пригласили в Киев президент Украины Владимир Зеленский
Папа Римский впервые выступил с критикой Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"
Папа Римский впервые выступил с критикой Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 2 апреля, папа Римский Франциск был наиболее близок к тому, что можно назвать неявной критикой президента Владимира Путина за вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы думали, что вторжения в другие страны, жестокие уличные бои и ядерные угрозы были мрачными воспоминаниями о далеком прошлом. Но в очередной раз какой-то властелин, к сожалению, погрязший в анахроничных заявлениях о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо не будет вообще", – заявил он.

Он вновь выразил сожаление по поводу угасания энтузиазма в отношении мира, возникшего после Второй мировой войны, сказав, что столкновение интересов и идеологий "вновь проявилось в соблазнах автократии, новых формах империализма (и) широко распространенной агрессивности".

Ранее на вопрос репортера в самолете, рассматривает ли он приглашение посетить Киев, Папа ответил: "Да, оно на столе". Он не сообщил никаких подробностей. Ранее Франциска пригласили в Киев президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, главный архиепископ византийской католической церкви Украины Святослав Шевчук и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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Папа Римский призывал остановить войну

Папа Римский Франциск отверг использование Россией термина "специальная военная операция" для ее вторжения в Украину, заявив, что страна страдает от войны, и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

"В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушение и страдания", – сказал Папа в своем еженедельном обращении.

Он призвал к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.

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