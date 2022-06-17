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Мы непобедимы! Военный исполнил на автомате "Ой, у лузі червона калина" (видео)

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17 июня, 09:44
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Украинский военный отбарабанил на автомате мелодию популярной песни-сопротивления
Военный исполнил патриотическую песню
Военный исполнил патриотическую песню / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные не смотря на все ужасы войны пытаются найти время для творчества и для поднятия боевого духа своим сослуживцам.

На передовой наш защитник на автомате исполнил песню-символ украинского противостояния "Ой, у лузі червона калина" на автомате. Видео исплнения разместил на своей странице в Facebook Генштаб Украины.

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Военный в свободную минуту от выполнения боевых задач спел "Ой, у лузі червона калина", выстукивая ее ритм на автомате.

Где еще исполняли популярную песню

Неизвестный мужчина в Москве в Александровском саду около Кремля сыграл песню "Ой, у лузі червона калина".

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Звезды украинского шоу-бизнеса подняли настроение украинским футбольным болельщикам, которые пришли в Румынии на благотворительный матч Динамо. Перед фанатами выступили звезды нашего шоу-бизнеса – Go_A, Руслана, The Hardkiss и DOROFEEVA. Фишкой выступления стало исполнение всеми певицами знаменитого гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

Чтобы порадовать украинцев и хоть немного поднять им настроение, Лилия Ребрик с девочками спела народную песню "Ой у лузі червона калина". В этот раз трио исполнило композицию под фортепиано.

Полузащитник венгерского клуба Академия Пушкаша Артем Фаворов после окончания сезона дал волю эмоциям и спел в раздевалке "Ой, у лузі червона калина".

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Pink Floyd выпустила общий трек с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. В основу Hey Hey Rise Up легла украинская песня "Ой, у лузі червона калина" которая зазвучала по-новому в исполнении Хлывнюка и стала символом украинского сопротивления.

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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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