Жданов: После потери крейсера "Москва" россияне обстреливают нас с Каспийского моря

Нам необходимы эффективные системы ПВО

Олег Жданов рассказал о маневрах флота РФ после затопления его флагмана / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне сделали ставку на дальность своих ракет. Наши военнослужащие работают на грани возможностей. Украина сможет получить необходимое вооружение. Об этом рассказал Олег Жданов ведущим канала "Украина 24" Юлии Галушке и Василию Голованову в эфире проекта Freedom.

Олег Жданов прокомментировал ракетный обстрел Одессы, произошедший с акватории моря. Военный эксперт рассказал, почему российский флот переместился и почему мы не можем сбивать эти ракеты.

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"Дело в том, что это очень далеко. Россияне сменили диспозицию. Они раньше наносили ракетные удары с акватории Черного моря. Ракеты прилетали сюда на всю глубину территории Украины. Особенно по западу страны, вспомните Ивано-Франковск, Львов, Винницу. Сейчас я бы это связал с тем, что основная система ПВО, которая прикрывала позиции этих самолетов в воздухе, а это был крейсер "Москва", она отсутствует", – сказал он.

Таким образом, объяснил Жданов, мы уже могли бы доставать россиян, если бы они продолжали находиться в акватории Черного моря, поэтому они стали осторожнее действовать.

"Ракеты летят на 1,5 тыс. км, и они, по-видимому, за счет дальности ракет, решили не рисковать и делать пуски с акватории Каспийского моря. Базируются они в городе Саратов. Большие стратегические бомбардировщики ТУ-160 и ТУ-95", – сказал эксперт.

К сожалению, мы не можем эффективно действовать против этих ракет. Военный эксперт признает, что наша система ПВО и так работает за пределами возможного.

"Дело в том, что у нас нет противоракетной обороны, нет. Это нужно понимать. Просто уникальность и опытность наших военнослужащих частей ПВО позволяет нам хоть какую-то часть ракет перехватить и сбить. Системы не предназначены для борьбы с ракетами, только на малых расстояниях, только частично. Поэтому здесь нужно понимать, что мы только благодаря умению и навыкам наших военнослужащих сбиваем часть ракет", – рассказал он.

Также Олег Жданов порадовал заявлением, что вскоре у нас есть шанс, появится шанс попросить помощи с ПВО у наших партнеров. Ведь сейчас идут активные переговоры о тяжелом вооружении и современных системах. В список потребностей ВСУ вполне могут быть включены и системы ПВО, и противоракетная оборона, современная и высокотехнологичная.

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"А если, как обещает нам американская администрация, на следующей неделе Конгресс проголосует за ленд-лиз, тогда у нас открывается окно возможностей. По ленд-лизу мы можем заявлять любые системы ПВО, которые США будут способны нам предоставить", – сказал он.

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