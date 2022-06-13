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Жданов объяснил, почему Запад медлит с поставками оружия Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 июня, 18:22
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По мнению эксперта, далеко не все западные союзники заинтересованы в победе Украины
Олег Жданов объяснил, почему Украина до сих пор не дождалась дальнобойной артиллерии от некоторых стран Европы
Олег Жданов объяснил, почему Украина до сих пор не дождалась дальнобойной артиллерии от некоторых стран Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые страны Запада не спешат поставлять Киеву дальнобойную артиллерию и системы реактивного залпового огня, поскольку боятся победы Украины в войне.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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На вопрос, почему Запад медлит с поставками Украине оружия, Жданов ответил:

"На Западе, к сожалению, приходит осознание того, что они боятся мира, в котором Украина победит. Они его больше боятся, чем мира, где победит Путин. Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе".

По его словам, анонсированный визит тройки лидеров Франции, Германии и Италии в Украину "будет для нас очень серьезным испытанием".

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"Скорее всего, они будут давить на нашего президента с целью заставить нас сесть за стол переговоров. Италия вообще является автором компромиссного плана примирения между Украиной и Россией за счет территориальных уступок со стороны Украины. Это ни в коем случае не устраивает нас как пострадавшую страну и наших партнеров, считающих, что мы должны восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, которых, к счастью, намного больше", – заявил эксперт.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".

Визит лидеров состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где Украине могут предоставить статус государства-кандидата в Европейский Союз, а также саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

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В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

В конце апреля правительство Германии объявило о поставках 30 танков "Гепард", но первые 15 "Гепардов" будут доставлены не раньше конца июля.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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