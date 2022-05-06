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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов назвал оружие, которое спасет Украину от российских ракет

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 мая, 14:54
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Эксперт убежден, что необходимо вести интенсивные переговоры с партнерами, чтобы получить необходимые средства обороны
Жданов рассказал, как уберечься Украине от российских ракет / Коллаж "Сегодня"
Жданов рассказал, как уберечься Украине от российских ракет / Коллаж "Сегодня"

Военные РФ могут уничтожить украинскую железную дорогу российскими ракетными ударами. Именно поэтому ее нужно защитить, ведь она стратегическая для Украины. Для этого следует вести интенсивные переговоры с партнерами, чтобы получить современные противоракетные средства обороны.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил телеведущему Олегу Белецкому в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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"Я бы не был так оптимистичен, если все ракеты выпустят, нам может быть очень больно. Нужно защитить железную дорогу, ведь она для нас стратегическая" , – говорит Жданов.

По мнению военного эксперта, это можно сделать из системы ПВО страны.

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"Для этого нужно вести интенсивные переговоры с партнерами, чтобы нам давали современные противоракетные средства обороны, не получаемые С300, а те, которые могут реально защитить", – уверяет Жданов.

Речь идет, к примеру, о противоракетных средствах Patriot.

"Сейчас стоит вопрос, что мы берем это все в ленд-лиз, то есть в кредит, то возникает вопрос, почему бы нам это все не предоставить. Второй вопрос, мы должны защитить военную помощь, которую нам оказывают партнеры, чтобы она сработала по назначению", – говорит военный эксперт.

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По убеждению Жданова, именно эти два момента нужно давить в переговорах с партнерами, чтобы защитить украинскую инфраструктуру. Кроме того, Олег Жданов объяснил, как будет работать ленд-лиз.

"Рамочный визит главы Минобороны США определил порядок работы, далее создаются рабочие группы, на уровне которых между украинским Генштабом и Пентагоном определяется тип и количество оружия, которое предоставят Украине", – уверяет военный эксперт.

США либо предоставят собственное оружие, либо примут его у партнеров, определив количество и предыдущие сроки поставок.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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