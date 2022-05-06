Жданов назвав зброю, яка врятує Україну від російських ракет

Експерт переконаний, що необхідно проводити інтенсивні переговори з партнерами, щоб отримати необхідні засоби оборони

Жданов розповів, як вберегтися Україні від російських ракет / Колаж "Сьогодні"

Воєнні РФ можуть знищити українську залізну дорогу російськими ракетними ударами. Саме тому її потрібно захистити, адже вона є стратегічною для України. Для цього потрібно вести інтенсивні перемовини з партнерами, щоб отримати сучасні протиракетні засоби оборони.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив телеведучому Олегу Білецькому в ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Я б не був таким оптимістичним, якщо всі ракети випустять, нам може бути дуже боляче. Потрібно захистити залізну дорогу, адже вона є для нас стратегічною", – каже Жданов.

На думку військового експерта, це можна зробити в складі системи ППО країни.

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"Для цього потрібно вести інтенсивні перемовини з партнерами, щоб нам давали сучасні протиракетні засоби оборони, не С300, які ми отримуємо, а ті, які можуть реально захистити", – запевняє Жданов.

Йдеться, до прикладу, про протиракетні засоби Patriot.

"Зараз стоїть питання, що ми беремо це все в ленд-ліз, тобто, в кредит, то постає питання, чому би нам це все не надати. Друге питання, ми маємо захистити військову допомогу, яку нам надають партнери, щоб вона спрацювала за призначенням", – каже військовий експерт.

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На переконання Жданова, саме на ці два моменти потрібно тиснути в перемовинах з партнерами, аби захистити українську інфраструктуру. До того ж, Олег Жданов пояснив, як працюватиме ленд-ліз.

"Рамковий візит голови Міноборони США визначив порядок роботи, далі створюються робочі групи, на рівні яких між українським Генштабом та Пентагоном визначається тип та кількість зброї, яку нададуть Україні", - запевняє військовий експерт.

США або нададуть власну зброю, або візьмуть її у партнерів, визначивши кількість та попередні строки постачань.

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