Жданов назвал лучшее оружие для ВСУ от российских ракет

По словам военного эксперта, Украина нуждается в нескольких комплексах, чтобы защитить себя с воздуха

Оккупанты наносят ракетные удары по Украине / Коллаж "Сегодня"

Олег Жданов прокомментировал последние заявления Алексея Арестовича о том, что Украине не нужен "Железный купол". По мнению военного эксперта, такие высказывания несколько удивительны, ведь "Железный купол" может стать составной частью противоракетной обороны страны.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале Украина 24.

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"Это тактический комплекс, ближний радиус действия, без этих комплексов нельзя закончить, должен быть тактический, должен быть оперативный, должен быть стратегический. Арестович сам об этом много раз говорит в плане тактики действия войск. На сегодняшний день аналогов по эффективности "Железного купола" в мире не существует. Как объектная защита, для одного объекта или участке местности. Я скажу, что есть объекты, которые нужно защищать даже сегодня, те же атомные станции, те же железнодорожные узлы, те же места хранения и, допустим, места логистики поставок, то же нужно защищать", – говорит военный эксперт.

Жданов рассказал, в каких комплексах еще нуждается Украина, чтобы защитить себя с воздуха. В первую очередь это американские установки.

"Например, американский комплекс THAAD противоракетный, разработанный по результатам войны в Персидском заливе. Тот же самый Patriot, сегодня же два Patriot существует, один есть дивизион Patriot в противовоздушном исполнении, а есть дивизион Patriot в противоракетном исполнении, отличающийся количеством батарей и типами попадающих целей. Ну вот Patriot в противоракетном исполнении – это девять батарей и стоимость его где-то одного дивизиона, одного комплекта где-то около семи миллиардов долларов", – добавил военный эксперт.

Будь у нас такие системы ПВО, считает военный эксперт, мы бы просто закрыли небо. Эффективность сбития ракет была бы 80-90%. Сегодня же есть такие результаты, когда из семи ракет, выпущенных, например, в Одессу, были сбиты только две. У нас система ПВО, а не система противоракетной обороны, это нужно четко понимать, – отмечает Жданов.

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"Я объясню. S-300, старая советская разработка, это первый советский комплекс, который мог бороться с ракетами, работать как противоракетная оборона. Но если он самолет может сбивать на расстоянии 200 км и для него это основной тип цели, то ракету он может сбивать на расстоянии всего лишь 60 км и вероятность сбивания ракет гораздо ниже, чем самолет, где-то в два раза. Поэтому то, что наши системы ПВО сегодня сбивают ракеты, это нужно отдать должное мастерству наших операторов, которые сидят за экранами радаров и пытаются защитить наше небо всеми возможными и невозможными способами", – уточнил эксперт.

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