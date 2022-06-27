Жданов назвал главную проблему с поставками Украине западного оружия

Военный эксперт рассказал, почему некоторые страны оказывают военную помощь только на словах

Олег Жданов прокомментировал ситуацию с поставками Украине западного вооружения / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые страны Запада саботируют поставки оружия Украине, поскольку "старая Европа" все еще надеется договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в аналитической программе "Объясняет Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

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На вопрос, почему Запад медлит с поставками оружия, Жданов ответил:

"Ну, здесь очень простое объяснение: старая Европа не хочет, они фактически саботируют нам поставки вооружения. Посмотрите – та же Франция, Макрон. Когда там все начинают его критиковать, он бах – и дает шесть гаубиц. И все, и на этом все заканчивается. Германия – там отдельная история".

При этом эксперт отметил, что страны Восточной Европы "дают все, что могут, к ним нет никаких претензий".

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"Соединенные Штаты Америки тоже тормозят поставки вооружения. Ленд-лиз оттянули до осени, говорили-говорили, такую бомбу сделали с подписанием, а затем выяснилось, что он аж с 1 октября вступает в силу. Они тоже никуда не торопятся", – сказал он.

Жданов объяснил причины сложившейся ситуации:

"Старую Европу еще можно понять: там думают, что они договорятся с Путиным, и все как раньше: деньги будут рулить, и все будет хорошо. И "Северный поток" будет работать. А вот мир, в котором победила Украина, их просто пугает. Вот я вижу в чем проблему. Тот же Борис Джонсон пытается расшатать эту ситуацию, но у него не совсем выходит. Кстати, даже страны англосаксонского клуба, Канада и Австралия, я бы сказал больше (поддерживают Украину. – Ред.), чем страны старой Европы".

Читайте полный текст интервью Олега Жданова Олегу Панюте

Запад обещает увеличить поставки оружия Украине

В Брюсселе 15 июня состоялось новое заседание формата "Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины из представителей оборонных ведомств более 50 государств. Генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

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97 тысяч противотанковых систем;

237 бронированных автомобилей;

60 средств ПВО;

250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;

более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие, переданное Западом украинской армии, поможет вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

Также сообщалось, что новый пакет военной помощи Украине страны Запада должны согласовать в конце этого месяца на саммите в Мадриде.