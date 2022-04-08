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Зеленский призвал присоединиться к украинскому флешмобу "BRAVEUKRAINE"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 15:58
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Глава государства предложил выкладывать фото и видео, где можно увидеть всю смелость украинцев
Зеленский заявил, что смелость – это Украина
Зеленский заявил, что смелость – это Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смелость – национальный ресурс страны. Он предложил присоединиться к флешмобу "BRAVEUKRAINE".

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Смелость не купить. Не отнять. Смелость – быть Украиной. Смелость – наш национальный ресурс", – написал Зеленский.

Он призвал приобщиться к флешмобу и выкладывать фото и видео, где можно увидеть всю смелость украинского народа.

"У смелости нет цвета. У нее целых два цвета. У смелости нет предела. Но есть границы. Смелость сильнее оружия. Всегда", – говорится в видео.

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Зеленский заявил, что мир должен быть смелее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы у всех в мире было бы десять процентов смелости, которая есть в украинцев, то никакой опасности для международного права не было бы. Об этом Зеленский сказал в видеообращении к украинцам.

"Начнем специальную глобальную кампанию. Будем учить мир быть не просто "немного", а по полной смелыми, как мы, как украинцы. Определенные результаты уже есть. Прежде всего, они проявляются в действующих санкциях против РФ. Но в том и дело – результаты пока только "определенные", уже не первый день в СМИ говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему эти санкции важны. Будто-бы сами себя убеждают, что ввели правильные вещи, что примененных ограничений достаточно. Но если бы санкции работали действительно на 100%, то и не пришлось объяснять так подробно и придирчиво, почему они важны", – сказал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что нужно больше санкций.

"Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна быть критерием для оценки решений. Смелость и практичность. В первую очередь украинцам нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшей санкцией против РФ из всех, которые только могут быть" , – добавил Зеленский.

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