"Вы можете стать героем": родственники бойцов на "Азовстали" обратились за помощью к Эрдогану

Родственники военных просят организовать их эвакуацию

Семьи бойцов обратились за помощью в их спасении / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

Близкие и родственники украинских военных, находящиеся на территории завода "Азовсталь" в оккупированном россиянами Мариуполе, призвали помочь спасти всех и организовать безопасную эвакуацию бойцов с помощью процедуры extraction. Они рассказали об ужасных условиях на окруженном заводе и попросили помочь в этом президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщило "Суспільне".

В эвакуации нуждаются раненые бойцы, которые находятся в условиях антисанитарии, им нужна немедленная медицинская помощь. В подвалах окруженной российскими военными "Азовстали" давно закончились какие-либо лекарства или дезинфицирующие растворы.

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Рассказы родственников бойцов на "Азовстали"

"Мой муж там, на "Азовстали", последний раз выходил на связь 7 мая. Я эти короткие сообщения знаю наизусть, они есть у меня в телеграме. Ночью я их перечитываю. Вчитываюсь в каждое слово. В последнем сообщении было сказано "Малая, мы вряд ли увидимся. Кольцо вокруг "Азовстали" сужается. Нам конец". До этого, когда он выходил на связь, он между боями писал последнее письмо. Это письмо длинное. На 15 страниц. Он его сфотографировал и сказал читать, когда связи не будет больше трех месяцев. Вот такие сообщения. Он ведет хронику войны", — рассказала Наталья Зарицкая, жена бойца полка "Азов" .

Она напомнила, что на "Азовстали" сложились бесчеловечные условия. Там сотни раненых, которые находятся без рук, без ног и без обезболивающего. Они умирают от элементарных ранений. Но есть и тяжелые раненые. Тем временем обстрелы ведутся с моря, воздуха, земли.

"На сегодняшний день Мариуполь – это самая большая рана на теле мира. Это самая большая трагедия XXI века. Мой муж, выходя на связь, описал эту ситуацию таким словом — "апокалипсис". 17 апреля у нас была свадьба на "Азовстали". Мы поженились. Российские оккупанты сделали нам подарок. Вместо салютов, моего мужа накрыли запрещенными в мире кассетными снарядами", – рассказала Наталья.

Родственники бойцов обратились к президенту Турции.

"Пока мой муж вместе с собратьями концентрирует огонь на себя, обращаюсь к другим сильным мужчинам мира сего. В частности, обращаюсь к высокочтимому президенту Турции Реджепу Эрдогану. Помогите нам спасти жизнь наших солдат, наших бойцов в Мариуполе. Вы имеете вес в мире", — сказала Наталья Зарицкая.

Отец бойца "Азова" с позывным "Репортер" Евгений Сухарников рассказывает, что пойти в "Азов" три года назад было сознательным выбором его сына.

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"В шутку я говорил, что заплачу людям, чтобы ему сломали ногу и он не смог туда пойти. Я не знаю, как бы я себя повел, зная три года назад, что будет столь страшная война. Не уверен, что как-то по-другому, потому что я уважаю его выбор", – сказал он.

Последние недели все, что мужчина получает от сына, – это маленькое сообщение "я жив". Он не может рассказать подробностей, потому что это повредит их безопасности.

"Мой сын сейчас находится там, на "Азовстали", в этом аду. Прямо сейчас, в эти же минуты они там держат оборону. То, что сейчас там происходит, это не война, это бойня. Это нарушение любых конвенций. Это просто уничтожение окруженных людей. Мы требуем экстракции. Мы подчеркиваем, экстракции наших людей, бойцов гарнизона из "Азовстали". В Сирии эта процедура происходит время от времени. Кстати, с присоединением России", – сказал он.

Сухарников отметил, если принимать во внимание Черноморский регион, даже с географической точки зрения понятно, что страной, которая может помочь, в первую очередь может быть Турция. И таким героем может быть президент Турции господин Эрдоган.

"Я обращаюсь лично к уважаемому президенту Реджепу Эрдогану с просьбой как мужчина к мужчине, как отец к отцу. Помогите вытащить оттуда моего сына и его собратьев. У вас есть определенный опыт реализации похожих операций на Ближнем Востоке. Мы просим вас направить гражданский флот, гражданскую лодку без оружия для того, чтобы унести оттуда наших людей. Есть определенные опасности. Мы это понимаем. Но у нас не очень большой выбор. Либо мы рискуем и запускаем эту процедуру, либо мы смотрим по всему миру в прямом эфире, как их там убивают. Я очень прошу провести процедуру экстракции. Господин Эрдоган, у вас есть историческая возможность стать человеком, чье имя будет записано в мировую историю как миротворца и героя. Мы очень просим вас об этой помощи", — сказал он.

Мать бойца 36 бригады морской пехоты Назара Очеретного рассказала, что ее сын на войне с 2014 года – с начала войны. Имеет 8 контузий и тяжело ранен. Имел 36 осколочных ранений. Из них три остались в нем.

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"Я просила "сынок, может, не иди, хватит уже". А он говорит "кто же пойдет, если не я?" Я потеряла с ним связь 29 марта. Он парамедик. Я говорила "ты еще сам тяжелый, на тебе страшно смотреть, ты такой истощенный". Он говорит "я такой как надо, я здоров, у меня есть руки и ноги, ребятам тяжелее". Эти его слова я услышала в последний раз. Каждый день заглядываю в телеграм, может что-то... Я обращаюсь ко всем, чтобы помогли. Очень всех прошу, помогите всем оставшимся там ребятам", — сказала она.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что обращения об экстракции военных были доведены до Эрдогана, а его представители даже разговаривали с Кремлем. Но там сказали: "Пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались". Турецкая сторона отметила, что ни один главнокомандующий в мире не имеет права говорить военным, чтобы они сдались. Турецкая сторона предлагает обменять военных РФ, задержанных в Украине, на бойцов "Азовстали".

Что происходит на "Азовстале"