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ВСУ взяли в плен снайпершу "Багиру", которая расстреливала украинских пленных

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25 марта, 22:40
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Женщина согласилась сотрудничать со следствием
Раненая "Багира" находится в плену ВСУ. Коллаж "Сегодня"
Раненая "Багира" находится в плену ВСУ. Коллаж "Сегодня"

Военнослужащие ВСУ взяли в плен известную сербскую снайпершу боевиков из ОРДЛО c позывным "Багира".

Об этом сообщает волонтер Влад Иванов в Facebook.

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Подробности

По словам волонтера Влада Иванова, раненая "Багира" находится в плену ВСУ, ей была оказана медицинская помощь. Уточняется, что на счету женщины немало жизней как украинских военных, так и мирных жителей.

По словам волонтера, снайперша согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что ее бросили на поле боя.

"Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность забрать меня, просто решили слить, надеясь, что умру", – сказала она.

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Что известно о "Багире"

Журналисты выяснили, что "Багира" — бывшая игуменья, в миру — Даниэла Лазович — из городка Горни-Милановац в центральной части Сербии. Сообщается, что в молодости она играла в гандбол, а в ноябре 2014-го уехала в Украину и примкнула к рядам пророссийской организации "Оплот".

Россию накрыла волна увольнений

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