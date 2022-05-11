Эксперты США рассказали, как ВСУ пробиваются к границе с Россией

Украинские защитники могут вытеснить войска РФ из Харьковской области

ВСУ продвинулись на Харьковщине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова, что в Харьковской области. Это позволило оттеснить оккупантов к границе РФ.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

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В то же время российские войска из района Изюма передислоцируются на север от Харькова, чтобы попытаться ослабить давление этого контрнаступления и воспрепятствовать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.

"Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной", – говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что контрнаступательные действия ВСУ помешают российской артиллерии обстрелять северо-восточные окраины Харькова, потенциально позволит украинским силам угрожать российским тылам своими обстрелами и дальнейшими атаками. В результате успешное проведение таких действий парализуют наступательные операции оккупантов в районе Изюма.

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Также благодаря успешным боям украинские защитники освободили несколько городов к северу от Харькова.

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