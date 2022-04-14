ВСУ отразили атаки оккупантов на Донецком и Луганском направлении и разбили их технику

Украинские военные на Донецком и Луганском направлении отразили 8 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
"За сутки наши воины успешно отбили восемь 8 атак противника. В частности, украинские защитники уничтожили танк, 4 единицы бронетехники и 6 единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника", – говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила об отраженной атаке врага, а также о трофеях наших военных.
Было уничтожено
- личного состава- 10,
- БМП – 1,
- МТЛБ – 1,
- ЗУ-23-2 – 1.
Трофеи ВСУ
- 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва", входящего в состав ЧФ РФ. Именно этот боевой корабль являлся гордостью ВМФ России и был одним из самых ценных российских ресурсов в Черном море
- 2 апреля в Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк.
- 19 марта в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52.
- С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 17 800 человек личного состава. За прошлые сутки, 1 апреля, ВСУ уничтожили 631 вражеский танк.
- 31 марта в Киевской области бойцы теробороны уничтожили пять единиц российской военной техники вместе с экипажами.
- Кроме того, украинские военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили новейший вертолет оккупантов Ка-52 ("Аллигатор") стоимостью более 16 миллионов долларов.
- В Полтавской области часть техники, которую отобрали у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты попросту начали бояться пересекать украинскую границу, потому что на базу после такого полета возвращаются далеко не все.
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.