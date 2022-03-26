ВСУ отобьют Херсон сегодня – Лубкивский

После операции в Киевской области украинские защитники сосредоточились на юге Украины – Херсон могут освободить от оккупантов уже 26 марта

Херсон в ближайшее время освободят ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники вернут под контроль ВСУ Херсон, который захватили российские оккупанты. Учитывая то, как быстро наши военные провели операцию в Киевской области, город отобьют уже сегодня, 26 марта.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в эфире BBC Radio 4.

Реклама

"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", – сказал он.

Лубкивский отметил, что украинские бойцы за последние два дня закончили операцию в Киевской области.

"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", – добавил Лубкивский.

Реклама

Ситуация в Херсоне и области