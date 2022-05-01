ВСУ отбросили врага от хутора Вольного, в Орехово идут уличные бои – Гайдай

Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"

На Донбассе не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехово. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

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Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутор Вольный.

"Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Екатериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70 процентов", – говорится в сообщении.

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, на Попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово.

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"Осуществляют блокировку наших сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра", – добавляют в ОВА.

На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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