ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке

Украинские военные минусовали захватчиков и их технику

ВСУ продолжают уничтожать захватчиков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. На этот раз враг получил по заслугам на восточном направлении.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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За понедельник, 20 июня, потери врага составили:

личного состава – 106;

танков – 1;

БТР – 1;

МТЛБ – 2;

артиллерийских систем – 2;

минометов – 5;

АТТ – 7;

БПЛА – 2;

склад из б/п – 2".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1468 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);

артиллерийских систем – 745 (+6);

РСЗО – 235 (+2);

средств ПВО – 98 (+0);

самолетов – 216 (+0);

вертолетов – 181 (+1);,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);

крылатых ракет – 130(+1);

кораблей /катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);

специальной техники – 55 (+0).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков. Также мы писали, что захватчики жалуются на тупик в армии РФ.