ЗСУ потужно вдарили по окупантах на сході

Українські військові мінусували загарбників та їх техніку

ЗСУ продовжують нищити загарбників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів та їх техніку. Цього разу ворог отримав по заслугах на східному напрямку.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

За понеділок, 20 червня, втрати ворога склали:

особового складу – 106;

танків – 1;

БТР – 1;

МТЛБ – 2;

артилерійських систем – 2;

мінометів – 5;

АТТ – 7;

БПЛА – 2;

склад з б/п – 2".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1468 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);

артилерійських систем – 745 (+6);

РСЗВ – 235 (+2);

засобів ППО – 98 (+0);

літаків – 216 (+0);

вертольотів – 181 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);

крилатих ракет – 130(+1);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);

спеціальної техніки – 55(+0).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків. Також ми писали, що загарбники скаржаться на безвихідь в армії РФ.