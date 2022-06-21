ЗСУ потужно вдарили по окупантах на сході

Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів та їх техніку. Цього разу ворог отримав по заслугах на східному напрямку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
За понеділок, 20 червня, втрати ворога склали:
- особового складу – 106;
- танків – 1;
- БТР – 1;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 2;
- мінометів – 5;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2;
- склад з б/п – 2".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", — йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1468 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);
- артилерійських систем – 745 (+6);
- РСЗВ – 235 (+2);
- засобів ППО – 98 (+0);
- літаків – 216 (+0);
- вертольотів – 181 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
- крилатих ракет – 130(+1);
- кораблів/катерів – 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);
- спеціальної техніки – 55(+0).
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків. Також ми писали, що загарбники скаржаться на безвихідь в армії РФ.