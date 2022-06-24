ВСУ еще в Северодонецке: глава РГА объяснил, что происходит

Работают российская авиация и весь набор артиллерии

Роман Власенко объяснил, что происходит в Северодонецке.

Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, поскольку на выход из города понадобится время. ВСУ не смогут отступить за один день. В то же время, российские оккупанты усилили наступление по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

Об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

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По его словам, враг наступает применяя авиацию и ракеты "Точка-У".

"Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села – Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые – отметил Власенко.

Он добавил, что еще рано говорить о выходе ВСУ из Северодонецка.

"Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время", – объяснил Власенко.

По словам главы Северодонецкой РГА, отступать из Лисичанска ВСУ пока не планируют.

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Он также назвал количество гражданских, которые остаются в двух городах: в Северодонецке – около 7-8 тысяч жителей, в Лисичанске – 10 тысяч. До полномасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживало по 100 тысяч человек.

ВСУ отошли из Северодонецка

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, защитники Северодонецка получили приказ отступить и будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции.

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай отметил, что войска России продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. В окрестностях уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты.

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По данным журналиста Юрия Бутусова, украинские войска выходили из Северодонецка сегодня ночью.

Кроме того, в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Напомним, в ISW спрогнозировали, что штурмовые операции Лисичанска не помогут России получить преимущество в войне. В ближайшее время наступление российских войск значительно снизится.