В ISW спрогнозировали паузу в наступлениях РФ и когда это может произойти

Российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления

Атака на Лисичанск не станет решающей / Фото: Коллаж: Сегодня

Штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне, в ближайшее время наступление российских войск значительно снизятся. Об этом сообщает Институт по изучению войны.

Согласно прогнозу аналитиков, оккупанты в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит ВСУ начать контрнаступления.

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Также сообщается, что в течение последних нескольких дней захватчики достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, в то же время украинские военные достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил.

Эксперты уверены, что временная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.

Основные выводы аналитиков ISW

Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль украинской границы, но вряд ли вступят в войну в Украине из-за их слабых возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.

Оккупанты предположительно уже приблизились к южным окрестностям Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват Северодонецка и Лисичанска. Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше усугубят российские шансы.

Российские военные продолжают попытки оцепить украинскую группировку в Горском и Золотом и, вероятно, пытаются взять под контроль эти населенные пункты.

Враг, вероятно, перекрыл наземные украинские линии связи вдоль трассы Т1302 и использует недавние достижения вдоль шоссе для усиления штурма Лисичанска.

Захватчики накопили технику и продолжали наращивать оборонный потенциал вдоль южного направления.

Ситуация в Украине 24 июня

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили более 40 российских оккупантов. Кроме того, наши защитники "минусовали" технику захватчиков.

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Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет РФ Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость – 16 миллионов долларов.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. Захватчики мощно атакуют Запорожскую область.

В России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину. Также сообщалось, что враг обстреливал Харьковскую область, в результате чего есть погибшие и раненые.