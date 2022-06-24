ЗСУ ще в Сєвєродонецьку: голова РДА пояснив, що відбувається

Працюють російська авіація та весь набір артилерії

Роман Власенко пояснив, що відбувається у Сєвєродонецьку.

Українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, оскільки на вихід з міста знадобиться час. ЗСУ не зможуть відступити за один день. Водночас, російські окупанти посилили наступ по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це розповів в коментарі "Радіо Свобода" голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.

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За його словами, ворог наступає застосовуючи авіацію і ракети "Точка-У",

"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії", – зазначив Власенко.

Він додав, що ще рано говорити про вихід ЗСУ з Сєвєродонецька.

"Це не питання години або дня. Це може зайняти деякий час", – пояснив Власенко.

За словами голови Сєвєродонецької РДА, відступати з Лисичанська ЗСУ поки не планують.

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Він також назвав кількість цивільних, які лишаються у цих двох містах: у Сєвєродонецьку – близько 7-8 тисяч жителів, у Лисичанську – 10 тисяч. До повномасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживало по 100 тисяч людей.

ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, захисники Сєвєродонецька отримали наказ відступити та відходитимуть з міста на нові, більш укріплені позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Також Сергій Гайдай зазначив, що війська Росії просуваються у напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті.

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За даними журналіста Юрія Бутусова, українські війська виходили з Сєвєродонецька сьогодні вночі.

До того ж, в Мережі з'явилося відео останніх боїв в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, в ISW спрогнозували, що штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні. Найближчим часом наступ російських військ значно знизиться.