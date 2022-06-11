Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага

Зенитные ракетные войска воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили 500-ю воздушную цель.
Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.
10 июня на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск. Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Нынче уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.
Официальная сводка
- За 9 июня РФ потеряла 200 солдат,11 танков и другую военную технику.
- Перехват СБУ свидетельствует, что российские командиры теперь продают пайки своих солдат, потому те продолжают питаться собаками.
- Генштаб рассказал о проблемахзахватчиков с ресурсами и пополнением.
- Пятерых украинцев обменяли на четверых российских пленных. Благодаря этому к родным вернулся в том числе глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого оккупанты продержали в плену два месяца.