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Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага

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11 июня, 04:37
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Также уничтожено по меньшей мере пять единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов
Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага. Коллаж "Сегодня"
Воздушные силы Украины уничтожили 500-ю цель врага. Коллаж "Сегодня"

Зенитные ракетные войска воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили 500-ю воздушную цель.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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Подробности

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

10 июня на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск. Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Нынче уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

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    Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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    Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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