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В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском вертолете, БпЛА и крылатой ракете

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9 апреля, 02:43
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Украинские военные уничтожают вражеские воздушные цели. Коллаж "Сегодня"
Украинские военные уничтожают вражеские воздушные цели. Коллаж "Сегодня"

Украинские зенитные ракетные войска за день поразили три воздушные цели российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

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Подробности

"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", – говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушные Силы скоро смогут задействовать ЗРК С-300, переданный западными странами-партнерами

"8 апреля Воздушные Силы наконец-то получают первую помощь от стран-партнеров НАТО – зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение Воздушных Сил", – сообщили военные.

Потери оккупантов на 8 апреля

С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.

  • личного состава – около 19 000 человек;
  • танков ‒ 700;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 333;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1361;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 апреля
1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1361
Транспорт
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Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!
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Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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