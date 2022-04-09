В ВСУ рассказали о сбитом за день вражеском вертолете, БпЛА и крылатой ракете

Украинские зенитные ракетные войска за день поразили три воздушные цели российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.
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"8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов", – говорится в сообщении.
Кроме того, Воздушные Силы скоро смогут задействовать ЗРК С-300, переданный западными странами-партнерами
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"8 апреля Воздушные Силы наконец-то получают первую помощь от стран-партнеров НАТО – зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение Воздушных Сил", – сообщили военные.
Потери оккупантов на 8 апреля
С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.
- личного состава – около 19 000 человек;
- танков ‒ 700;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 333;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1361;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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