В войне РФ против Украины начинается новая фаза, она может длиться месяцы – Белый дом

Советник американского президента считает, что Россия не изменит свою тактику и продолжит бессмысленные нападения на гражданские объекты

Войска России перемещаются с севера Украины на Донбасс / Коллаж "Сегодня"

На несколько месяцев может затянуться следующая фаза войны в Украине. Сейчас Россия планирует атаковать Донецкую и Луганскую области. Также оккупанты могут попытаться заблокировать Николаев и продолжит наступление на Харьков.

Об этом сказал советник американского президента Джейк Салливан, пишет Washington Post.

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Бои на Донбассе

Войска России перемещаются с севера Украины на Донбасс.

"Вероятно, оккупанты намерены развернуть там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат. РФ сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи", – говорится в сообщении.

Удержать Херсон и заблокировать Николаев

РФ будет пытаться удержать Херсон, чтобы обеспечить поставку воды в оккупированный Крым. Также оккупанты попытаются заблокировать Николаев.

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"Киев, Одесса, Харьков и Львов остаются под угрозой, поскольку "Москва, вероятно, продолжит наносить воздушные и ракетные удары по остальной части страны, чтобы нанести военный и экономический ущерб и, откровенно говоря, вызвать террор. Цель России в конечном итоге — максимально ослабить Украину", - говорится в сообщении.

Также Джейк Салливан считает, что Россия не изменит свою тактику и продолжит бессмысленные нападения на гражданские объекты.

У РФ нет больше войск

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия направила в Украину свои последние войска.

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"Тронулась 5-я армия с Дальнего Востока. Это последние воинские подразделения, которые еще оставались на территории РФ. Больше у России нет, все", – сказал Арестович.

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