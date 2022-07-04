В МВД рассказали, нападет ли в ближайшее время Беларусь на Украину

Слухи о том, что Лукашенко хочет помощи Путину, ходят уже давно

В МВД дали ответ, пойдет ли Лукашенко войной на Украину/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Пока что угрозы нападения Беларуси на Украину нет. Однако в будущем это нельзя исключать.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Реклама

Подробности

Денисенко отметил, что те мобилизационные учения, которые сейчас проводятся в Беларуси, пока не переходят в ту стадию, когда можно сказать, что началась массовая мобилизация белорусов, и армия Беларуси перешла к стягиванию сил к украинской границе.

"По состоянию на сейчас какого-то "ударного кулака" на территории Беларуси в направлении Украины, на данный момент мы не видим и, скорее всего, его нет. Но, исключать, что через некоторое время могут быть приняты такие решения, к сожалению, мы не можем. По состоянию на сейчас, в ближайшие дни — завтра-послезавтра, угрозы нападения нет", — сказал Денисенко.

Заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перешел на новый уровень угроз всем вокруг. Теперь он решил насыпать угроз странам постсоветского пространства.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством (Россия + Беларусь – ред.). Если, конечно, они хотят сохранить свой суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам, пока еще сомневающиеся должны понимать, без скорейшего укрепления межгосударственных связей и объединения нас завтра может не быть", – честно предупредил Лукашенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин хочет как можно быстрее объединиться с Беларусью. Также мы писали, что в Беларуси приступили к скрытой мобилизации.